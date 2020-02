El cantautor de 44 años de edad, Sufjan Stevens, ha anunciado un nuevo material colaborativo. Se llama ‘Aporia‘ y es un larga duración de 21 piezas ambientales en colaboración con su padrastro y socio, Lowell Brams (‘Carrie & Lowell‘).

‘Aporia’ ha estado en proceso durante algunos años, con Stevens y Brams trabajando durante las visitas de este último a la casa de Surfjan en Nueva York. El álbum es una especie de continuación de su LP instrumental del 2008, ‘Music for Insomnia‘, que formaba parte de la serie musical del catálogo de Asthmatic Kitty, sello discográfico propiedad de ambos.

El primer adelanto de este disco se titula “The Unlimited” y se trata de una breve pieza ambiental y new age totalmente instrumental. Escúchala a continuación:

“Ya sabes cómo es la improvisación “, dijo Stevens sobre el método de composición del disco. “El 90 por ciento es absolutamente horrible, pero si tienes suerte, el 10 por ciento será mágico. Sigo sacando estos pequeños momentos mágicos”.

‘Aporia‘ estará disponible el próximo 27 de marzo vía Asthmatic Kitty y cuenta con la colaboración de varios allegados al sello como Thomas Bartlett, D.M. Stith, Nick Berry, John Ringhofer, James McAlister, Steve Moore, Yuuki Matthews y Cat Martino.

‘APORIA’:

01 Ousia

02 What It Takes

03 Disinheritance

04 Agathon

05 Determined Outcome

06 Misology

07 Afterworld Alliance

08 Palinodes

09 Backhanded Cloud

10 Glorious You

11 For Raymond Scott

12 Matronymic

13 The Red Desert

14 Conciliation

15 Ataraxia

16 The Unlimited

17 The Runaround

18 Climb That Mountain

19 Captain Praxis

20 Eudaimonia

21 The Lydian Ring