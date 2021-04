The Width of a Circle de David Bowie, una colección de sencillos que no forman parte de ningún LP, versiones alternativas y sesiones de la BBC que grabó en 1970; saldrá a la venta este 28 de mayo.

La última compilación de archivos del fallecido cantante cuenta con 21 grabaciones inéditas, incluidas muchas extraídas de una sesión de 14 canciones para John Peel que se grabó el 5 de febrero de 1970; así como la partitura de cinco canciones de Bowie para el drama de la BBC Pierrot in Turquoise a.k.a. The Looking Glass Murders, que contó con Bowie en el papel de un mimo.

El conjunto de dos CDs también contiene cuatro canciones que Bowie y su banda de acompañamiento de entonces, The Hype, tocaron durante una visita en marzo de 1970 a The Andy Ferris Show, dos de las cuales – una versión de “Waiting for the Man” de Velvet Underground y “The Width of a Circle” – eran inéditas.

Anunciado como “pieza de acompañamiento” del lanzamiento del 50º aniversario de The Man Who Sold the World de Bowie -apodado Metrobolist por su reedición en 2020- The Width of a Circle también incluye un puñado de mezclas de 2020 de singles del productor Tony Visconti: “The Prettiest Star”, “London Bye, Ta-Ta”, “Memory of a Free Festival”, “All the Madmen” y “Holy Holy”.

Además de The Width of a Circle, que ya puede pre-ordenarse por aquí,; Rhino también publicará una versión en picture disc de The Man Who Sold The World, así como un sencillo de 10 pulgadas de cuatro canciones exclusivas de la David Bowie Store con cuatro mezclas de 2020.

La última colección de Bowie sigue a la serie de seis partes Brilliant Live Adventures, se centró en los conciertos del difunto cantante en los años noventa.