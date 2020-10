¡Sorpresa, fans de Foo Fighters! El día de hoy, Jueves 22 de octubre, Dave Grohl y compañía han lanzado un nuevo EP sorpresa, exclusivo de Amazon Music y disponible a través de Alexa, ya sea usando la app oficial de iOS y Android, o de los dispositivos compatibles, como Alexa Echo o Alexa Echo Show.

El nuevo EP de Foo Fighters lleva poro título Live On The Radio 1996 e incluye cuatro canciones acústicas grabadas en el programa de radio Rockline del productor Scott Weiss, quien recientemente rescató esta grabación perdida y la restauró para que pudiera ver la luz, 24 años después.

Las canciones que aparecen en el nuevo EP de Foo Fighters son extractos de el primer y segundo álbum de la banda, y corresponden a “Watershed”, “Up In Arm”, “For All the Cows” y el lado B “How I Miss You”.

Además, uno de los elementos más curiosos del nuevo lanzamiento de Foo Fighters es que, al tratarse de una exclusiva de Amazon, puedes reproducirlo en tus dispositivos Alexa simplemente pidiéndolo con el comando “Alexa, reproduce el Amazon Original de Foo Fighters”. ¿Qué tal, eh? ¡La tecnología nos alcanzó!

Y bueno, si no tienes Amazon Music ni un dispositivo de Alexa, pues habrá que esperar un poco, o tendrás que pedir prestada una cuenta para poder escuchar el álbum (o esperar a que Internet haga su trabajo, guiño, guiño).