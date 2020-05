Rihanna lleva desde los 16 años trabajando en la industria de la música, ya sea como cantante, compositora y creativa dentro de las filas de Def Jam, la cantante caribeña originaria de Barbados ha construido una fortuna DE $550 MDD colocándose así como la mujer con más activos en la industria de la música.

Gracias a una trayectoria de 8 discos, 8 películas, 7 exitosas giras que en su mayoría lograron sold-out totales de cada fecha, y una valuación de $3 billones de dólares por ‘Fenty‘, Rihanna se ha convertido no sólo en la mujer más adinerada del mundo, sino en la No.3 en el ranking de millonarios alrededor de todo el planeta tierra.

Según Robert Watts, quien escribe en The Sunday Times y es el encargado, el que Rihanna sea la 3er persona más adinerada en la industria de la música, y la No.1 en el panorama femenino, alude no sólo al empoderamiento y ejemplo a seguir que es una mujer que amasó su propia fortuna, sino que también nos habla de cómo la era de los “millonarios por herencia” está llegando a su fin, ya que más personas como ella se ven inspiradas en entender que sus inicios no los definen, y que aún hay mucho futuro por conocer si se trabaja duro.