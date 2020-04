Tal y como fue anunciado esta semana, The Killers han estrenado su nuevo sencillo titulado “Fire In Bone”, segunda entrega oficial de su quinto álbum de estudio Imploding the Mirage, mismo que estará disponible el próximo 29 de mayo. Abajo lo puedes escuchar.

El lanzamiento del nuevo sencillo de The Killers coincide con el livestream de la banda programado para hoy, en donde se espera que Brandon Flowers y compañía interpreten algunas de sus canciones desde casa así como también respondan algunas preguntas de sus fans.

El livestream de The Killers se realizará hoy Viernes 24 de abril a las 2:00 pm CDT en el Instagram oficial de la banda.