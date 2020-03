El músico estadounidense Kurt Vile ha compartido su propia versión del sencillo “Stranger Than Kindness”, original de Nick Cave lanzada en 1986 como parte del disco ‘Your Funeral… My Trial’. Esta re-imaginación forma parte del proyecto benéfico ‘Songs For Australia‘, que naturalmente, busca apoyar económicamente a las organizaciones de ayuda en Australia a raíz de la crisis de incendios forestales que el país sufrió a finales del 2019. Recordemos que cerca de mil millones de animales silvestres perdieron la vida entre las llamas.

El proyecto ‘Songs For Australia’ fue ensamblado por la música y compositora australiana Julia Stone, famosa por su proyecto de folk en compañía de su hermano, Angus Stone; e incluye covers de artistas de todo el mundo sobre canciones de intérpretes australianos. The National contribuyó con una versión de “Never Tear Us Apart” de INXS, mientras que Damien Rice hizo lo propio con una versión de “Chandelier” de Sia, que se compartieron antes del lanzamiento del álbum.

El álbum, que se anunció el mes pasado, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Un lanzamiento en vinilo y CD llegará en algún momento del mes de junio.