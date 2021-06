El día de hoy regresaremos casi 30 años en el tiempo para recordar aquel épico momento cuando el muy joven Thom Yorke -incluso sin ningún larga duración publicado- dijo que Jim Morrison era un “gordo bastardo sin talento” 💀. Sí, así como lo lees.

Resulta que en 1992, un año antes de que Radiohead publicara su agridulce debut ‘Pablo Honey’, Thom Yorke, con apenas 24 años de edad, concedió una entrevista al novel periodista musical Ian Fortnam para el fanzine The Scene en donde, entre otras cosas, compartió su particular y probablemente muy debatido punto de vista sobre el mítico Morrison.

Estaba en medio de una discusión sobre “Anyone Can Play Guitar”, segundo sencillo del antes mencionado debut discográfico de Radiohead -y que se burla del arquetipo común del rockstar-, cuando el difunto Jim Morrison salió a colación.

Otro principio de la banda es que líricamente es una canción anti rock-ego. La segunda estrofa dice ‘Quiero ser Jim Morrison’ y tengo esta patológica falta de respeto por Jim Morrison y todo el mito que rodea a Jim Morrison, simplemente porque afecta y ha afectado a la gente de las bandas y del negocio del rock, en el sentido de que creen que tienen que actuar como p*tos imbéciles para estar a la altura de ser leyendas. The Scene, 1992 (Vía Loudwire).

Aunque ciertamente violentas, las declaraciones de Thom Yorke nacen de una raíz mucho más sensible. Aún cuando joven, el mítico cantautor inglés nunca quizo formar de los bien sabidos excesos del rock n’ roll, y 29 años después, sabemos que no eran solamente comentarios incendiarios.