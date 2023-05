The Rolling Stones son auténticos veteranos de la música que han visto cómo innumerables bandas han intentado seguir sus pasos y alcanzar la misma gloria que ellos. Por supuesto, muchos artistas han logrado este objetivo, se hayan inspirado o no directamente en los Stones. Sin embargo, el guitarrista Keith Richards nunca ha rehuido proclamar con orgullo sus opiniones -a menudo injustificadas- sobre otros músicos.

Hay una banda de rock clásico especialmente querida que Richards no soporta y que considera la más aburrida del mundo. Un grupo que surgió a mediados de los 60 al otro lado del océano de los Rolling Stones.

Hablamos de The Grateful Dead, figuras significativas de la contracultura estadounidense conocidas por su mezcla expansiva de estilos y su tendencia a realizar largos jams, que no son especialmente del agrado de Richards. Según el músico de 79 años:

“Todo el mundo se equivocó con The Grateful Dead. Tocando durante horas y horas. Jerry Garcia, una m*erda aburrida. Lo siento, Jerry”.

Los Rolling Stones sólo publicaron una canción de más de diez minutos -“Goin Home”-, así que no es de extrañar que Richards no sea fan de grupos como The Grateful Dead, que tocaban varias canciones de más de 45 minutos de duración, como “Playing In The Band” y “Dark Star”.

Aunque Richards no es fan de Grateful Dead, eso no ha impedido a Jerry García exprese su admiración por los Rolling Stones.

Es un gran admirador de su álbum ‘Between the Buttons’, de 1967, e incluso versionó “Let’s Spend the Night Together” en 1989 y realizó su propia interpretación de “Connection” con su otra banda, New Riders of the Purple Sage.