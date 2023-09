El día de hoy, 18 de septiembre, la revista Rolling Stone publicó su lista de los 50 Mejores Discos de Rock Latinoamericano. Aunque no ofrece ningún tipo de parámetro específico para el conteo, la lista es encabezada por ‘Re’, el icónico segundo disco del conjunto mexiquense Café Tacvba, lanzado en julio de 1994.

Sobre ‘Re’, Rolling Stone aseguró que se trata de un esfuerzo discográfico que “resume los colores y contradicciones más amplios de la cultura latinoamericana, con la misma falta de inhibición de una novela de realismo mágico”.

‘Re‘ fue grabado en Los Ángeles, California y Cuernavaca, Morelos, bajo la producción del argentino Gustavo Santaolalla. En este álbum, Café Tacvba experimentó con diversos géneros musicales, que van desde la música regional mexicana, como el trío, el huapango, la música norteña y la banda; hasta otros géneros tan diversos como el punk, el heavy metal, el funk, el grunge, el mambo, el samba brasileño y el ska jamaiquino.

Gracias a este álbum, Café Tacvba logró la consagración internacional y llegó a vender casi medio millón de copias.

Mientras tanto, el resto de la lista de los 50 Mejores discos de Rock Latinoamericano incluye a otros grandes exponentes como Gustavo Cerati, Los Tres, Natalia Lafourcade, Juanes, Los Bunkers, Zoé, Santa Sabina, Mon Laferte, Andrés Calamaro, Fito Páez, Roberto Carlos y Caifanes, por mencionar algunos.

A continuación, te compartimos el Top 10 de los Mejores discos de Rock Latinoamericano, según la revista Rolling Stone. Por aquí, puedes revisar el conteo completo.

Spanning six decades from the Sixties to the present, these 50 albums encapsulate the rock & roll sounds of Latin America at their most ambitious and transcendent.



The 50 best Latin-American rock albums, RANKED ⬇️ https://t.co/dnl3RKbZjw