El festival de música de Barcelona, España, Primavera Sound, volverá en 2024 con las actuaciones de Lana Del Rey, SZA y Pulp como cabezas de cartel. El evento se celebrará entre el 29 de mayo y el 2 de junio, con shows adicionales de Disclosure, FKA Twigs, Justice, Mitski, The National y Phoenix, entre otros.

El cartel también incluye la participación de PJ Harvey, Vampire Weekend, Arca, Beth Gibbons, Bikini Kill, Charli XCX, Clipse, Deftones, Jai Paul, Kim Petras, Omar Apollo, Peggy Gou, Rels B, Troye Sivan, 070 Shake, Amyl y The Sniffers.

Mientras tanto, Freddie Gibbs y Madlib ofrecerán una actuación especial de aniversario para celebrar los 10 años de ‘Piñata’, y William Basinski interpretará música de ‘Disintegration Loops’.

Otros artistas subirán al escenario, entre ellos Anothr, BadBadNotGood, Ethel Cain, Faye Webster, L’Imperatrice, Milo J, Mochakk, Roisin Murphy, Romy, Stella Maris, Yo La Tengo, A.G. Cook, Amaarae, Billy Woods, Blonde Redhead, Dorian Electra, The Last Dinner Party, The Lemon Twigs, Mount Kimbie, Yeule, American Football, Crumb, Duster, Eartheater, Jessica Pratt, Mannequin Pussy, Ratboys, Slow Pulp y Voxtrot.

La preventa de entradas estará disponible el jueves 23 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el viernes 24 de noviembre. Los precios arrancan en los €265 ($4,985 pesos), llegando hasta los €545 ($10,253 pesos) por un abono VIP. Para más detalles, puedes visitar este link.

La edición de 2024 se ceñirá a una sola ciudad, pero el Primavera Sound de este año abarcó dos fines de semana, con paradas tanto en Barcelona como en Madrid. Los cabezas de cartel de la edición 2023 fueron Kendrick Lamar, Rosalía y Depeche Mode.