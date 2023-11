Noel Gallagher siempre ha sentido orgullo por su colección de discos de rock and roll, una fuente constante de inspiración para su trabajo en Oasis. A lo largo de su tiempo con la banda, Noel era conocido por absorber influencias diversas, desde Neil Young hasta los Rolling Stones. Y aunque la sombra de The Beatles se proyectó sobre cada producción de Oasis, Noel busca constantemente superar un álbum clásico que marcó su infancia.

Al observar de cerca las composiciones melódicas de Oasis, las similitudes con The Beatles son evidentes desde los primeros acordes. Además del declarado fanatismo de Liam por John Lennon, la estructura melódica de Noel a menudo sigue los pasos de los Fab Four.

Noel confesó que los Sex Pistols fueron sus “auténticas inspiraciones”

A pesar de esta sofisticación musical, Noel insiste en que sus auténticas inspiraciones eran los Sex Pistols. Fundada cuando él aún era un adolescente, esta banda punk liderada por John Lydon realizó actuaciones caóticas y se convirtió en una fuerza disruptiva en el mundo musical, con canciones que funcionaban como armas, como “Anarchy in the UK”.

A pesar de su breve existencia y su único álbum, ‘Nevermind the Bollocks’ (1977), Noel considera este disco como una joya en su colección. Con pistas sonoras tan impactantes como “Holidays in the Sun” y “God Save the Queen”, Lydon proyectó su esencia en cada canción, dejando una impresión duradera en Noel.

Cuando reflexiona sobre su carrera, el hombre de The High Flying Birds admite que sigue persiguiendo la ambición de lograr algo a la altura de lo que los Sex Pistols hicieron (vía BBC):

“Todo lo anterior fue insignificante una vez que apareció el antisencillo. Los Sex Pistols llegaron desafiando el status quo [Nevermind the Bollocks] es su declaración única al mundo. He creado diez álbumes y, en mi opinión, ninguno alcanza esa magnitud. Daría todo por haber escrito ese“.

Aunque el legado de los Sex Pistols se extinguió prematuramente, su influencia perdura en la música actual. En el repertorio de Oasis, canciones como “Headshrinker” y “Bring It On Down” reflejan la influencia de Noel por la intensidad y el sentimiento de los Sex Pistols, más que por la habilidad técnica.