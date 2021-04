¿Fechas? No sabemos. ¿Ciudad? Probablemente en San Francisco. ¿Concierto para el que se estaban preparando? Ni idea. Pero, por mucho que queramos suponer que esto pudo haberse grabado en una época entre el St. Anger y el Death Magnetic, lo único que tenemos de cierto es una cosa, gracias Internet por esta clase de videos.

Tal y como Metal Sucks comparte, un usuario en YouTube llamado ATRAXIA, subió un pequeño video en el que se muestra a la banda ensayando y divirtiéndose mientras lo hacen.

¿Cómo? Intentando interpretar ‘Enter Sandman‘ al revés, a partir de un error durante el ensayo. Y aunque no lo lograron como tal, siempre es divertido ver a nuestros músicos favoritos pasando un buen momento.

Lo que más interesante nos parece, es que enserio no hay un registro de cuándo fue esto y probablemente no lo necesita. Lo que sí, es que Kirk Hammett no envejece.