Nos encontramos en plenas vacaciones de verano, después de que miles de estudiantes dieran por concluido el ciclo escolar 2022-2023. Eso solo quiere decir una cosa: que los salones de fiestas están a reventar celebrando múltiples graduaciones. Una de ellas se hizo viral, sin embargo, luego de que una maestra fuera captada perreando con uno de sus ex alumnos.

En redes sociales se ha hecho viral un video de una graduación que supuestamente ocurrió en Puerto Rico. La cuenta desde la que se compartió el video original no dio ningún detalle y es más, algunos dicen que es un video que data del 2018 pero que ha recobrado popularidad recientemente por el periodo vacacional.

En el video de apenas 20 segundos de duración vemos a una mujer adulta, enfundada en un ceñido mono multicolor, bailándole muy de cerca a uno de los recién graduados. Algunos medios locales dicen que se trataba de la maestra de educación física, aunque otros aseguran que era una animadora del evento, pues se le ve sosteniendo un micrófono.

Sea como sea, el metraje no ha dejado indiferente al auditorio, que tiene opiniones encontradas sobre el suceso. Algunos se lamentan no haber tenido una “maestra” como esa en sus años de juventud. A otros por supuesto no les pareció, pues aseguran que una docente (en el caso que lo fuera) no debe prestarse a este tipo de actos con los estudiantes.

¿Qué opinas tú? Puedes ver el video a continuación: