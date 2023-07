Puede que Guns N’ Roses no sea considerada la banda más pesada de la música, sin embargo, su guitarrista Slash vaya que es fan del género. Y es que cuando se le pregunta cuál fue una de sus mayores influencias, irremediablemente regresa al mismo lugar: Black Sabbath.

A pesar de su inclinación por los riffs de rock and roll como en “Sweet Child O’ Mine”, algunos de los mejores licks de ‘Appetite For Destruction’ tenían un tinte metálico, como en “My Michelle” y “It’s So Easy”.

En el documental ‘Metal Evolution’, Slash considera a la banda como la versión definitiva de la música heavy, explicando: “Black Sabbath fue la primera banda que definió el heavy metal para mí. Tenía esa especie de enfoque heavy que te hacía sentir que iban en serio'”.

Aunque los primeros discos de Sabbath incluían algunas canciones sobrecogedoras, como la homónima y “Iron Man”, no fue hasta más tarde en su evolución cuando Slash cree que llegaron a su esfuerzo más demencial. Aparte del primer material, Slash pensaba que “Sabbath Bloody Sabbath”, del álbum del mismo nombre, era uno de los riffs de guitarra más pesados que había escuchado nunca, y se lo dijo a Matt Pinfield:

“La canción que da título al disco, ese breakdown hacia el final de la canción. No hay nada más heavy que eso. No se me ocurre ningún grupo que tenga un riff tan pesado como ‘Sabbath Bloody Sabbath'”.