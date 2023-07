Después de algunos rumores y mucha especulación, Creed anunció oficialmente su regreso a los escenarios después de 12 años de haber dado su último concierto.

El regreso oficial de Creed ocurrirá en 2024 en el marco del festival y crucero titulado “Summer of ’99”, el cual contará también con la participación de 3 Doors Down y muchas bandas más, por supuesto de la época de Creed.

Así pues, la reunión de Creed es oficial (aunque nadie la haya pedido), y por supuesto que tenemos todos los detalles, por si te quieres lanzar a su concierto de reencuentro.

Creed se reunirá en 2024 en el festival y crucero “Summer of ’99” el cual se realizará del 18 al 24 de abril, el cual zarpará de Miami y llegará hasta las Bahamas (y de regreso).

Además de Creed (y su primer concierto en 12 años), el festival “Summer of ’99” contará con la participación de 3 Doors Down, Fuel, Buckcherry Tonic, The Verve Pipe, Tantric, Vertical Horizon y muchas bandas más.

Los boletos para la reunión de Creed salen a la venta el 28 de julio y el registro para la preventa se abrirá dos días antes, el 26 de julio a la medianoche, en el sitio oficial de Creed.