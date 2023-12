Johnny Marr, figura emblemática del rock, ha dejado una huella indeleble desde sus días con The Smiths hasta la actualidad. El legado de Marr con The Smiths es imponente, desde su distintivo uso del vibrato en “How Soon Is Now?” hasta los contrastantes sonidos de “Heaven Knows I’m Miserable Now”. Su aporte a la banda trasciende por completo, ya que ha escrito algunos de los riffs más emblemáticos del indie moderno, consolidando su lugar en la historia musical.

Sin embargo, su influencia no se limita a The Smiths. Marr ha dejado una marca significativa en la industria colaborando con bandas como Talking Heads en “(Nothing But) Flowers”; siendo cofundador de Electronic junto a Bernard Sumner (New Order); y sumándose a The Cribs. A lo largo de su prestigiosa carrera, ha regalado a los seguidores del indie una serie de canciones favoritas imperecederas.

El guitarrista, cuya pasión por la música fue avivada por los sonidos de Eddie Cochran, mencionó “C’Mon Everybody” como una de sus primeras inspiraciones musicales. Esta canción despertó en él un entusiasmo inicial por la música, como mencionó en una entrevista con la BBC. “Fueron mis primeros recuerdos de entusiasmo por la música”, declaró.

En su lista de las diez canciones favoritas de todos los tiempos, Marr selecciona temas que van más allá de su propio terreno musical. Incluye éxitos de T. Rex, Iggy Pop y Neil Young, artistas icónicos que han influido en su trayectoria. Además, sorprende al incluir el éxito de Sister Sledge “Lost in Music”, una canción que marcó su adolescencia al escucharla en la habitación de su hermana, despertando su admiración por Nile Rodgers.

Para completar su lista, Marr elige dos canciones de colaboradores cercanos: “This Is The Day” de The The, a la que describe como “preciosa, muy, muy increíble… inspiradora”, y ‘Love Comes Quickly’ de los Pet Shop Boys, comparándola con el sonido distintivo de The Smiths al decir que “son The Smiths con los que puedes bailar”.

Estas elecciones musicales reflejan la diversidad de influencias que han contribuido a la carrera de Johnny Marr, desde sus raíces hasta su proyección en la industria musical actual.

Las 10 canciones favoritas de Johnny Marr