Gracias a las comodidades que nos ofrece el Internet, es que ahora podemos disfrutar del éxito innegable “Black Hole Sun”, de Soundgarden, al más puro estilo popero de los Backstreet Boys.

Así es. Dos de los géneros más representativos de la década de los noventa, el grunge y el pop, específicamente de las boy bands; se unen en pleno 2023 para el goce -o no- de los usuarios de Internet.

Anthony Vincent es un popular creador de contenido en TikTok que, ayudándose de herramientas como la Inteligencia Artificial, puede transformar cualquier éxito de la radio al género que él o sus seguidores le pidan. Recientemente, se le solicitó reconfigurar “Black Hole Sun”, tercer sencillo de ‘Superunknown’ (1994), el cuarto álbum de Soundgarden, pero como si fuera interpretado por los mismísimos Backstreet Boys.

“Saben qué, creo que podría funcionar y a algunos de ustedes les podría gustar. Vamos a darle una oportunidad”, dijo Vincent, antes de ofrecer un breve de ejemplo de 50 segundos de duración de lo que podría haber sido.

Además del anterior mash up, en el canal de @Anthony Vincent podrás encontrar otras excentricidades como Eminem al estilo de Korn; Slipknot como si fueran el super grupo de rap NWA; “Creep” al estilo de los Deftones y, por qué no, “Welcome to the Black Parade” como si fuera interpretada por el fallecido Freddie Mercury. También tiene algunas bizarras composiciones propias, inspiradas en el tráfico citadino, una tarde bajo el sol y cómo salir de tu zona de confort, entre otros tópicos interesantes.