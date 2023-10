‘Los Asesinos de la Luna’ es el título de la próxima película de Martin Scorsese y, como parte de las actividades promocionales, el icónico cineasta llegará a la CDMX para presentar su más reciente obra, en compañía del talento y parte de la producción.

De momento, aún no se ha revelado el calendario ni las actividades de Scorsese y compañía en la capital mexicana. Hasta la redacción de esta nota, únicamente se sabe que la comitiva estará en la Ciudad de México el próximo 11 de octubre, según precisó un un comunicado de Apple TV (vía Forbes).

Junto con Scorsese, también se anticipa la participación del fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, un habitual en los trabajos de Scorsese; el Jefe Principal de la Nación Osage, Chief Standing Bear; los productores Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi; el productor consultor, Chad Renfro; la asesora de vestuario de la Nación Osage, Julie O’Keefe; las directoras de casting Ellen Lewis y Renee Haynes; y Thomas Nellen del departamento de maquillaje.

‘Los Asesinos de la Luna’ narra las atrocidades cometidas en contra de la Nación Osage, un pueblo originario de los Estados Unidos afincado principalmente en el condado de Osage, pero que pueden encontrarse en todo Norteamérica. La sinopsis oficial ofrece:

“Cuando se descubre petróleo en la Oklahoma de los años 20, bajo las tierras de la nación Osage, sus pobladores son asesinados uno a uno hasta que el FBI interviene para resolver los crímenes”.

La cinta está basada en el libro de no ficción más vendido del 2017, ‘Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI’, de David Grann. Leonardo DiCaprio, quien también oficia como productor, protagoniza la película junto a Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone y Brendan Fraser. Supone la sexta colaboración entre Scorsese y DiCaprio, así como la décima colaboración entre Scorsese y De Niro.

‘Los Asesinos de la Luna’ se estrenará en México el próximo 20 de octubre.