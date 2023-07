Margot Robbie compartió recientemente un recuerdo de su infancia en el que decidió fingir su propia muerte para asustar a una niñera que no le gustaba. La actriz es conocida no sólo por sus dotes interpretativos, sino también por jugar bromas pesadas a sus compañeros de rodaje. Anteriormente, hizo que todos los miembros del reparto se vistieran de rosa como broma para sumergirlos más en el mundo de ‘Barbie’.

En redes sociales, la actriz compartió un segmento de entrevista en compañía de su co protagonista en ‘Barbie’ Ryan Gosling; y contó sobre aquella vez que echó a su niñera fingiendo estar muerta.

“Teníamos una nueva niñera y yo quería a mi antigua niñera de vuelta, Talia, que tenía como 16 años y pensaba que era increíble. Conseguimos a esta señora mucho mayor y yo no estaba muy contenta, y me dijo que fuera a bañarme y yo no quería y ella estaba muy malhumorada y pensé: ‘Te voy a enseñar’“.