Si bien, hoy por hoy el MonsterVerse está más vivo que nunca con películas como Godzilla: King of the Monsters y Godzilla Vs. Kong, aquellos que sean de los 90, recordarán que la exitosa franquicia de Legendary no fue el primer intento de traer el monstruo cinematográfico a Estados Unidos.



Ese honor es para Godzilla de 1998, dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Matthew Broderick. Ahora, en honor al 25 aniversario de la película este año, Godzilla recibirá un nuevo y monstruoso “steelbook” 4K.

Tal y como Collider reporta, este boxset de aniversario, contiene una versión remasterizada en 4K/Blu-ray, de la primera visita del kaiju al centro de la ciudad de Nueva York.

Y es que si no lo recuerdas o no la viste, eso fue lo que hizo que esta versión fuera tan intrigante en ese momento, ya que nunca habíamos visto una bestia como Godzilla causar estragos en suelo estadounidense.



Además, era el momento perfecto, ya que Emmerich hizo de los 90 la década del cine de desastres con películas como Día de la Independencia, ¿la recuerdas? Otro clásico del cine de destrucción.



Si quieres hacerte de tu copia, espera hasta el 24 de octubre de este año, ya que el lanzamiento será internacional.