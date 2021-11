Recién acaba de estrenar su filme de horror psicológico ‘Last Night in Soho’, y Edgar Wright ya ha revelado planes sobre regresar a su propio pasado. Hablando con el director de ‘No Time to Die’, Cary Fukunaga, en un reportaje para la revista Interview; el cineasta multigénero confirmó que una secuela de su éxito del 2017, ‘Baby Driver’, sigue siendo una posibilidad. De hecho, confirmó que ya ha escrito un guión para la película.

“Tendría que encontrar una manera de hacerla divertida para mí”– dijo Wright cuando se le preguntó si sentía que una secuela de ‘Baby Driver’ lo convertiría en un vendido.

Si hiciera la secuela –y de hecho ya he escrito un guión– tendría que encontrar la manera de hacerla divertida para mí. La idea de hacer una Xerox directa no es interesante porque, como sabes, estas películas tardan al menos dos años y en nuestro caso, debido a la pandemia, tardaron aún más. Mi regla general es que tienes que querer hacerlo de verdad. Los dos hemos estado en situaciones en las que nos hemos alejado de una película de franquicia porque no la sentíamos. Sé que compartimos muchas cosas en común, y ésa es una de ellas. Vía Interview.

‘Baby Driver’ fue una de las películas más populares del 2017, y llegó a recaudar más de $226 millones de dólares en la taquilla mundial tras su estreno. El filme, protagonizado por Ansel Elgort en el papel de un conductor amante de la música que hace su último trabajo criminal; tuvo el suficiente éxito como para que Sony esperara una secuela, que podría no estar muy lejos.

‘Baby Driver’ fue nominada en la terna de Mejor Montaje en los Premios de la Academia y ganó el BAFTA en esa misma categoría. Al respecto de ‘Baby Driver’ 2, Wright continuó diciendo:

Creo que nunca he hecho exactamente lo mismo dos veces seguidas. De hecho, la razón por la que decidí hacer ‘Last Night in Soho’ fue porque en el momento en que se estrenó ‘Baby Driver’, estaba haciendo una carrera de premios y obtuvo nominaciones a los Oscar, y estaba recibiendo mucha presión para saltar directamente a hacer una secuela. Y yo no estaba preparado para volver a hacer la misma historia. Fue una cosa consciente de cambiar de marcha. Vía Interview.

Y aunque Wright no ha dirigido una secuela propiamente dicha, sí tiene su Trilogía del Cornetto coescrita con la estrella Simon Pegg. Esas películas incluyen ‘Shaun of the Dead’, ‘Hot Fuzz’ y ‘The World’s End’, y se basan en temas y travesuras similares.