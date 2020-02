Estamos a muy pocos días del Día de los Enamorados, y todo el mundo lo sabe, hasta Robert Smith. Y es que este año tendremos una coincidencia entre el tradicional Día del Amor y la Amistad y The Cure.

¿Por qué? Pues, porque este año, el 14 de febrero cae en Viernes, y una de las mejores canciones de The Cure se titula “Friday I’m In Love”. Así que pues, como verán, no hay mucho qué explicar.

Y para celebrar esta bonita coincidencia, The Cure ha lanzado una pequeña colección de ropa inspirada en su canción “Friday I’m In Love”, la cual incluye un par de playeras, una sudadera, un tote bag y una taza.

La colección está disponible directamente en el sitio oficial de The Cure, y los precios de los artículos de esta colección van de los $20 a los $60 dólares.

Échale un ojo a la colección aquí.