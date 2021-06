Nunca antes en la historia de la humanidad, había existido más emoción porque un humano no regresara de un viaje especial, a que sí lo hiciera. Y si piensan que se debe a una falla en la Matrix, no se preocupen tanto: la razón se debe a que el trillonario (sí, es trillonario) Jeff Bezos viajará al espacio el próximo mes y la gente no quiere que regrese.

La noticia se dio a conocer a través de Hypebeast, donde según reportan más de 13,000 personas de todo el mundo están firmando una petición para negarle la entrada al planeta Tierra llegada la fecha de su regreso.

¿A qué viaja Jeff Bezos? Nada más y nada menos que a hacer un scouting que compruebe que, en efecto, los viajes turísticos espaciales son posibles.

¿Y con qué finalidad? ¡Exacto! Hacer más dinero. ¿Quién diría que cuando el capitalismo se fuera a acabar la Tierra buscaría suerte en el espacio, no?



Como sea, si se quieren unir, pueden firmar la petición por acá.