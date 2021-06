Tras la conclusión temporal de algunos de los animes más populares de la actualidad, como ‘Shingeki no Kyojin’ (‘Attack On Titan’), ‘Kimetsu No Yaiba’ (‘Demon Slayer’) y ‘Jujutsu Kaisen’; la nueva temporada de anime 2021 ya tiene algunos títulos que destacan de entre los demás, y definitivamente uno de ellos es ‘Tokyo Revengers’, la adaptación de Liden Films del manga del mismo nombre, y que se está posicionando como uno de los grandes favoritos de la audiencia.

La primera temporada de ‘Tokyo Revengers’, que actualmente está transmitiendo un capítulo por semana; echa mano de recursos tan variados como viajes en el tiempo y peleas entre pandillas de secundaria para armar un rompecabezas lleno de acción, golpizas y drama, que seguro te mantendrá al filo del asiento.

Esto es todo lo que sabemos sobre ‘Tokyo Revengers’ (el anime) hasta ahora.

¿Cuál es la fuente original de ‘Tokyo Revengers’?

‘Tokyo Revengers’ (‘Hepburn: Tōkyō Ribenjāzu’), es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Ken Wakui. Se publica por entregas en la revista Weekly Shōnen Magazine de Kodansha desde marzo de 2017.

En junio de 2021, el manga tenía más de 20 millones de copias en circulación y ganó el 44º Premio Kodansha Manga en la categoría shōnen 2020.

En mayo de 2021, se anunció que la serie había alcanzado su arco final. Kodansha ha recopilado sus capítulos en volúmenes tankōbon individuales. El primer volumen se publicó el 17 de mayo de 2017. Hasta el 16 de abril de 2021, se han publicado veintidós volúmenes.

En Norteamérica, Kodansha USA comenzó la publicación digital del manga en 2018.

¿De qué trata ‘Tokyo Revengers’?

El segundo año de secundaria de “Takemichi Hanagaki” fue el punto más alto de su vida. Tenía respeto, un grupo de amigos en el que podía contar, e incluso una novia. Pero eso fue hace doce años. Hoy es un don nadie: un adulto de 26 años del que se burlan los niños y que siempre tiene que disculparse con su jefa más joven.

Una noticia repentina sobre el cruel asesinato por parte de la pandilla Tokio Manji de la única novia que tuvo, junto con su hermano (“Naoto”), no hace más que añadir sal a la herida. Sin embargo, medio segundo antes de que un tren acabe con su lamentable vida, “Takemichi” regresa a ese mismo día, pero de hace doce años, cuando aún salía con “Hinata Tachibana”.

Re-viviendo inexplicablemente los días de su juventud, y creyendo que está muerto, “Takemichi” se encuentra con “Naoto” y le insta a proteger a su hermana, a sabiendas del trágico destino que les espera, antes de volver nuevamente al futuro.

Milagrosamente no está muerto. Más extraño aún, el futuro ha cambiado. Parece que “Takemichi” tiene el poder de alterar el flujo del tiempo. Ante la oportunidad de evitar la trágica muerte de su ex novia a manos de la Tokyo Manji, “Takemichi” decide viajar en el tiempo para cambiar el curso del futuro.

¿Cuántas temporadas hay de ‘Tokyo Revengers’?

En junio de 2020 se anunció que ‘Tokyo Revengers’ recibiría una adaptación anime. La serie es producida por Liden Films y dirigida por Koichi Hatsumi (‘Deadman Wonderland’). Crunchyroll concedió la licencia de la serie fuera de Asia.

Actualmente la serie tiene una sola temporada, que está en desarrollo. Empezó a transmitirse semanalmente en abril del 2021 y concluirá en septiembre 2021. Serán un total de 24 capítulos para ésta entrega debut.

De momento no se ha confirmado una segunda temporada de ‘Tokyo Revengers’, pero considerando su enorme éxito (tanto del anime como del manga), es muy probable que se anuncie pronto. Incluso, algunos afirman que ‘Tokyo Revengers’ 2 ya está en producción, pero son solo rumores.

via GIPHY

¿Dónde puedo ver ‘Tokyo Revengers’?

El anime de ‘Tokyo Revengers’ es una exclusiva de Crunchyroll fuera de Asia, así que -oficialmente- solo puedes verla en esa plataforma.

Recordemos que Crunchyroll funciona bajo la modalidad freemium, es decir, su contenido es gratuito, siempre y cuando aceptes experimentar publicidad invasiva. De lo contrario, la membresía es de $99 pesos mensuales.

Bonus: La polémica de ‘Tokyo Revengers, iconografía Nazi y censura

Primero que nada, hay que reconocer que las escenas de acción de ‘Tokyo Revengers’ (que la mayor parte del tiempo son peleas a puño limpio entre alumnos de secundaria) pueden llegar a ser impactantes para algunas audiencias. Hay sangre, patadas, puñetazos, armas blancas y mucha tensión.

Pero la verdadera razón detrás de la censura del anime (sí, la versión de Crunchyroll está censurada a nivel global), se centra en el símbolo manji de ‘Tokyo Revengers’, que la pandilla utiliza en sus uniformes, motocicletas y banderas. En el budismo, el símbolo manji representa las huellas de Buda y manifiesta esperanza, prosperidad y buena suerte. En particular, la Tokyo Manji Gang celebra reuniones en un santuario.

Lamentablemente, la forma del símbolo manji se asemeja en cierto modo a la esvástica nazi, la iconografía del terror y odio en occidente. De hecho, los japoneses reconocen que el símbolo manji puede causar ciertos malentendidos.

Es por esto que la escenas que involucran dicho caracter fueron censuradas en Crunchy, a pesar de que sí afectan la continuidad del anime (con respecto a su fuente original), como se puede apreciar en la siguiente comparación.