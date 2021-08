Después de que Todd Phillips le diera vida no solamente al mejor Joker que jamás haya existido en el universo cinematográfico de DC, sino también al más real y apegado a la situación social actual, parece ser que los estudios Warner podrían invertir en una táctica similar para el desarrollo de Lex Luthor.

Tal y como Giantfreakinrobot lo reporta en exclusiva, DC se encuentra actualmente desarrollando una adaptación más humana que contextualice “la maldad” de Luthor desde un punto de vista más humano y psicológico.

Esto significaría que el actor Jesse Eisenberg no regresaría al papel, pero honestamente después de la basura que han sido ‘Batman Vs. Superman’, ‘Justice League’ y la versión extendida del ‘Snyder Cut’, no es como que el decepcionado fandom que de por sí ya no sabe qué más pedirle a DC para que mejore su calidad, le extrañe mucho.

¡Ojalá el 2022 traiga más noticias de esto!