Netflix ha compartido las primeras imágenes de ‘Army of Thieves’, la precuela de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder que aparentemente no incluye ningún zombi. Las fotografías revelan el regreso de “Ludwig Dieter” (Matthias Schweighöfer), el ladrón de cajas fuertes alemán que es reclutado por “Scott Ward” (Dave Bautista) para recuperar un botín millonario durante los acontecimientos de ‘Army of the Dead’.

El adelanto ofrece a “Dieter” al lado de sus nuevos compañeros, interpretados por Nathalie Emmanuel (‘Game of Thrones’), Ruby O. Fee (‘Polar’), Guz Khan (‘Man Like Mobeen’) y Jonathan Cohen (‘La Flamme’).

El grupo de ladrones viajará por Europa mientras intentan abrir cajas fuertes que, en teoría, son imposibles de romper.

Hay dos imágenes de “Dieter” frente a una enorme puerta de caja fuerte, una solo y otra al lado de Emmanuel. Una cuarta imagen muestra a “Dieter” aplastado entre los enormes cuerpos de Khan y Cohen mientras los tres están sentados en un sofá. Finalmente, la última foto muestra al equipo de ladrones dentro de una furgoneta de vigilancia.

Ambientada antes de los eventos de ‘Army of the Dead’ (2021) y lejos de Las Vegas, ‘Army of Thieves’ se desvía completamente de la temática de Apocalipsis zombie de la entrega original.

Con robots-zombies que nunca fueron explicados en primer lugar; un próximo spin-off animado; y ahora una precuela que se centra en el atraco y deja a los muertos vivientes fuera de la historia; el nuevo universo de Zack Snyder se está expandiendo en un montón de direcciones interesantes.

Snyder desarrolló la historia original de ‘Army of Thieves’ con Shay Hatten, quien también escribe el guión, mientras que el propio Schweighöfer dirige. Snyder y Schweighöfer producen, junto con Deborah Snyder, Wesley Coller y Dan Maag.

La sinopsis oficial de ‘Army of Thieves’ ofrece:

En esta precuela de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder, el cajero de un banco de un pequeño pueblo, “Dieter”, se ve envuelto en la aventura de su vida cuando una misteriosa mujer lo recluta para unirse a un grupo de los criminales más buscados por la Interpol, que intentan robar una secuencia de cajas fuertes legendarias e imposibles de abrir en toda Europa. Vía Netflix.

‘Army of Thieves’ se estrenará en Netflix este mismo otoño, mientras que ‘Army of the Dead’ ya está disponible en la plataforma de streaming.