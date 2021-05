Desde todo el alboroto de James Gunn y la decisión de darle salida de los filmes de ‘Guardians Of The Galaxy‘, Dave Bautista ha demostrado ser muy abierto entorno a sus opiniones frente a Marvel.

Hoy, tras muchos rumores rodeando la tercera entrega de esta increíble saga, WGTC nos comparte que Dave ha hablado acerca de cómo se siente decepcionado de que no existiera más trasfondo en la historia de un personaje tan importante como Drax:

“Siento que Marvel desperdició la posibilidad de darle un énfasis más agresivo y violento a Drax. Pero en vez de eso, se enfocaron en el lado “cómico” y ya no supieron cómo hacerlo diferente.



Eso de “Drax el destructor” es falso al menos en las películas, porque aquí en el MCU es más una comedia que el verdadero personaje con un trasfondo importante.



Pero bueno, ya me da igual. No puedo esperar a terminar este viaje con Drax en la siguiente película”.