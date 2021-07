Es información del dominio público que Danny Trejo no es solamente un badass en la pantalla grande, pues el actor de 73 años ciertamente ha tenido una vida bastante agitada, repleta de impactantes historias. Una de ellas es cuando conoció a Charles Manson mientras cumplía su tiempo en prisión.

Antes de actuar para directores como Robert Rodiguez, Danny Trejo pasó varios años entrando y saliendo de prisión en el estado de California. Una de sus primeras sentencias fue en 1961 por posesión y venta de droga, y fue mientras purgaba su condena tras las rejas que conoció a Charles Manson.

Recientemente, el actor publicó su primer libro de memorias, ‘Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood’. Es a través de sus páginas que relata cómo fue que conoció a Manson a la edad de 17 años; la relación que tenían y su percepción sobre él en aquel momento.

Mientras esperaba a que me enviaran a Tracy, había un chico blanco, sucio y escuálido en el County (…) era un pelele escurridizo. No era un matón. Pero tenía la jerga de la prisión y la cárcel. Vía ‘Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood’

Más adelante, el protagonista de ‘Machete’ procedió a describir cómo Manson se ofreció a guiarle a él y a otros reclusos a través de una forma de meditación que prometía hacerlos sentir como drogados sin usar ninguna sustancia. El actor dice que el método de Manson era eficaz.

(…) en el momento en que describió cómo me llegaba al torrente sanguíneo, sentí un calor que me recorría el cuerpo. Si ese chico blanco no hubiera tenido una carrera criminal, podría haber sido un hipnotizador profesional. Vía ‘Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood’

Charles Manson salió de prisión dos años antes que Trejo y, como ya todos sabemos, en 1969 él y su séquito asesinaron a sangre fría a 7 personas, incluida la actriz Sharon Tate, quien en ese momento estaba embarazada.

Un juicio posterior determinó que Mason nunca ordenó expresamente los asesinatos, pero su liderazgo fue suficiente para justificar una condena por asesinato en primer grado y conspiración para cometer un asesinato. Murió en prisión en 2017 mientras cumplía cadena perpetua.