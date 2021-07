Basado en la obra literaria de Tony Hillerman, AMC ha ordenado una adaptación para la pantalla chica de ‘Dark Winds’, serie donde nada más y nada menos que George R.R. Martin será el productor ejecutivo.

Si bien la historia seguirá la base de la película inspirada en esta misma obra de 1993, ahora con la participación de Vince Calandra como showrunner el libro se adaptará a una serie que promete llegar mínimo a las tres temporadas dentro de la cadena televisiva.

Ahora con la alta actuación de Zahn McClarnon, la serie a punta a un primer piloto dirigido por Chris Eyre que comenzará sus primeros pasos de producción en el próximo mes de diciembre para poder perfilarse a un estreno en algún punto del primer trimestre del 2022, reporta comicbook.

Estas son muy buenas noticias para los fans de GOT aunque no lo crean; con tantos spin-offs en puerta, R.R. Martin sólo podría dedicarse a una nueva serie si hubiera terminado ya todo lo relacionado a ‘House Of The Dragon’.

¡Así que cosas nuevas están por llegar este 2022!