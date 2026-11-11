The Verge preguntó a 11 fabricantes qué datos recopilan sus Smart TV. Te explicamos cómo funciona el seguimiento y qué ajustes de privacidad revisar.

Lo que debes saber

The Verge consultó a 11 fabricantes y plataformas de televisión sobre sus prácticas de privacidad.

Varios equipos recopilan hábitos de visualización, datos técnicos y comandos de voz, según la configuración.

Desactivar la publicidad personalizada no detiene necesariamente toda la transmisión de datos.

Tu Smart TV no solo reproduce películas y series. También puede recopilar información sobre lo que ves, las aplicaciones que utilizas y algunas funciones del dispositivo. ¿Qué tanto registra realmente? Para averiguarlo, The Verge envió 17 preguntas a 11 fabricantes y plataformas. Las respuestas muestran que no todos recaban los mismos datos ni ofrecen los mismos controles.

Entre las empresas consultadas están Amazon, Apple, Google, LG, Roku, Samsung, TCL, Hisense, Panasonic, Sony y Vizio. Algunas respondieron con detalle y otras dejaron preguntas sin resolver. Por eso, no sería correcto afirmar que todos los modelos escuchan o rastrean exactamente de la misma manera.

¿Qué datos puede recopilar una televisión inteligente?

Una de las tecnologías clave es el reconocimiento automático de contenido (ACR). Sirve para identificar programas o material mostrado en pantalla y puede emplearse para recomendaciones, medición de audiencias o publicidad. Su presencia y configuración cambian entre marcas y regiones.

Además, los sistemas conectados pueden procesar información de uso, identificadores del dispositivo, dirección IP, datos de la cuenta y actividad de aplicaciones. Algunos asistentes de voz envían solicitudes a servidores externos cuando se activa el micrófono. Eso no equivale a afirmar que todos los micrófonos estén grabando permanentemente.

¿Se puede desactivar el seguimiento de una Smart TV?

En muchas marcas es posible desactivar ACR, limitar los anuncios personalizados y revisar las opciones del asistente de voz. Sin embargo, aceptar menos seguimiento publicitario no desactiva todos los datos necesarios para que funcionen los servicios conectados.

La guía de Consumer Reports explica que los ajustes de privacidad varían según el sistema. En algunos televisores Samsung, por ejemplo, hay opciones relacionadas con información de visualización; en equipos con Roku, puede aparecer un control dentro de la experiencia de Smart TV.

Cómo mejorar la privacidad de tu televisor en México

Primero, entra en Configuración y busca apartados como Privacidad, Publicidad, Reconocimiento de contenido o Voz. Revisa los permisos que aceptaste durante la instalación y desactiva las funciones que no uses. Después, consulta la política del modelo, porque los nombres de los menús cambian con cada actualización.

Si utilizas varias plataformas, también conviene revisar sus controles independientes. Por ejemplo, en LifeBoxset contamos cómo Netflix experimenta con nuevas formas de recomendar contenido y qué implica la personalización para los usuarios.

Un aparato externo conectado por HDMI tampoco garantiza privacidad total: ese dispositivo o las aplicaciones también pueden recopilar información. Y si tu televisor ya no recibe actualizaciones, revisa nuestro antecedente sobre televisores que perdieron compatibilidad con Netflix.

La recomendación práctica es revisar las opciones concretas de tu marca y reducir permisos innecesarios. La investigación de The Verge deja claro que controlar una parte de la recopilación de datos es posible, pero la transparencia todavía tiene límites.