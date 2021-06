Los fans de ‘Zelda’ atestiguaron un buen número de próximos lanzamientos durante el reciente Nintendo Direct en la E3 2021, la feria de videojuegos más importante a nivel global.

Si bien el anuncio de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’ fue una de las mayores revelaciones de Nintendo, entre un montón de otros grandes lanzamientos; el gigante de los videojuegos continua publicando más novedades en torno a ‘Zelda’, para celebrar el 35º aniversario de la franquicia.

Para marcar la ocasión, Nintendo lanzará una consola portátil Game & Watch en tonalidades verde y dorado con cuatro juegos integrados. Podrás jugar la primera entrada de la serie, ‘The Legend of Zelda’, seguida de su secuela, ‘Zelda II: The Adventure of Link’, y ‘The Legend of Zelda: Link’s Awakening’. El cuarto juego es el de Game & Watch ‘Vermin’, pero el personaje principal es reemplazado por “Link”. Además, el aparato retro puede utilizarse como reloj digital o temporizador.

La consola portátil saldrá a la venta el 12 de noviembre por $49.99 dólares ($1,000 pesos), y ya está disponible para su reserva. La anterior consola Game & Watch, lanzada con motivo del 35º aniversario de ‘Mario’, contaba con tres juegos: el ‘Super Mario Bros.’ original, el ‘Super Mario Bros.’ 2 y el juego Game & Watch Ball.

La portátil de ‘Zelda’ comparte el diseño y pantalla LCD a color de la versión de ‘Mario’, sin embargo; ésta cuenta con un botón de inicio y selección para navegar por los juegos pre-cargados. También incluye un puerto USB Type-C.