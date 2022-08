En la historia de los festivales musicales existen muchos de carácter legendario (ya sea por su importancia, line up o desarrollo) e, indudablemente, uno de ellos es Woodstock ’99. Realizado durante el verano de 1999, el evento trató de emular, por segunda vez, al histórico festival de corte hippie, Woodstock ’69. Se celebró al norte de Nueva York, esta vez en la antigua Base de la Fuerza Aérea Griffiss, a unos 160 km del lugar donde se realizó el Woodstock original. La asistencia fue de aproximadamente 400,000 personas durante cuatro días.

Con actos como Rage Against the Machine, Megadeth, Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Offspring y Limp Bizkit (estos últimos, bastante caóticos); el festival Woodstock ’99 se hizo famoso pero no por las razones correctas. A 23 años del show, los casos de violencia, agresiones sexuales, saqueo y vandalismo aún resuenan entre la industria y son revisados nuevamente en ‘Trainwreck ’99’, un nuevo documental ya disponible en Netflix.

Por supuesto, esta no es la primera vez que el infame festival es repasado en la pantalla chica ya que HBO Max hizo lo propio en 2021, con la producción de ‘Woodstock 99: Peace, Love, and Rage‘.

Entonces, ¿Cuál es el documental definitivo para conocer lo que pasó en Woodstock ’99? Mientras que cada quien puede formarse su propia opinión, lo cierto es que la crítica especializada ya tiene a su favorito, y por un margen mínimo de error.

Se trata (al momento de la redacción de esta nota) de ‘Trainwreck ’99’, que posee una aprobación especializada del 92% en Rotten Tomatoes, mientras que ‘Woodstock 99: Peace, Love, and Rage‘ goza del 91%.

Sobre ‘Trainwreck ’99’, la crítica opina:

“La película Trainwreck, en gran medida gratuita, resulta ser sorprendentemente esclarecedora”- TIME Magazine “El documental tiene un buen ritmo y utiliza las entrevistas con los músicos y los asistentes para seguir el lento aumento de la agresividad que fue creciendo a medida que se desarrollaba el festival“- Irisih Independent. “Trainwreck es un documental ágil y a menudo espeluznante que consigue aumentar la tensión y crear una sensación de miedo y desastre inminente”– The Guardian. Vía Rotten Tomatoes

Sobre ‘Woodstock 99: Peace, Love, and Rage’, la crítica opina: