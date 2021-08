Uno de los contenidos originales más procurados por Netflix es sin duda ‘The Witcher’. La serie de drama y fantasía oscura creada por Lauren Hissrich (‘Daredevil’) está a medio camino de completar su segunda y muy esperada temporada; sin embargo, previo a eso tendremos la oportunidad de disfrutar ‘The Witcher: Nighmare of The Wolf’, una muy interesante precuela animada que el día de hoy estrena su primer full trailer.

De la misma autoría de Hissrich, ‘Nightmare of the Wolf’ nos ofrece la historia de “Vesemir”, el mentor de nuestro caza monstruos titular y cuya historia en formato anime nos preparará para lo que está por venir en la versión live action del show. La sinopsis oficial de la película ofrece:

–El mundo de ‘The Witcher’ se expande en esta historia de origen estilo anime. Antes de Geralt, estaba su mentor Vesemir, un joven brujo de capa y espada que escapó de una vida de pobreza para matar monstruos por monedas. Pero cuando un extraño monstruo nuevo comienza a aterrorizar a un reino políticamente tenso, Vesemir se encuentra en una espeluznante aventura que lo obligará a enfrentarse a los demonios de su pasado. Vía Netflix.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ se hará disponible el próximo 23 de agosto en Netflix. Mientras tanto, aún esperamos por una fecha oficial de lanzamiento de la segunda temporada de ‘The Witcher’. Aquí te contamos todo lo que sabemos hasta ahora.