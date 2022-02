‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, se ha vuelto a poner en boca de todos tras haber liberado un set masivo de pósters donde podemos ver a los personajes con un muy interesante twist.

Mientras que Amazon compartió un total de 17 pósters de la serie, los secretos detrás de la narrativa se mantienen ocultos ya que ni uno sólo de los personajes muestra su rostro.

En un muy atinado movimiento, los promocionales se enfocan en las manos, mismas que así como muestran algunos anillos como haciendo énfasis en cuáles serán las facciones principales dentro de la serie, otros presumen un factor en común: oro entre sus dedos.

Por otro lado, pese a que los rostros no se puedan apreciar, cada póster y la composición de todos juntos resultan muy reveladores: por ejemplo, hay ciertas obviedades en cuanto a los elfos y hobbits, así como las facciones que definirán el curso del bien y el mal dentro de la serie.

La serie se estrenará este próximo 02 de septiembre exclusivamente por Amazon Prime Video. Así que si no son muy fans de la plataforma, pero sí de la obra de Tolkien, tienen varios meses para irse armando un ahorrado y eventualmente suscribirse para únicamente darle a esta increíble serie que seguro no va a durar solamente 1 temporada.