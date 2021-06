La mitología de ‘El Señor de los Anillos’ de J.R.R. Tolkien ha sido descrita como muchas cosas a lo largo de las décadas, tanto de forma positiva como negativa, pero la sensual nunca había sido una de ellas.

Recientemente, se ha creado una petición que pide a Amazon que mantenga los desnudos fuera de su serie de ‘El Señor de los Anillos’. La petición de Change.org fue creada por Catholic Memes y está dirigida a Amazon Prime y al director de ‘El Señor de los Anillos’, J.A. Bayona. La demanda ofrece:

Amazon Prime tiene una próxima serie de ‘El Señor de los Anillos’ ambientada antes de la trilogía. Han contratado a “entrenadores de intimidad” y han pedido que los actores se sientan cómodos haciendo escenas de desnudo en los castings. La obra de Tolkien es realmente sana y está repleta de un increíble simbolismo cristiano. Era un católico devoto, y su memoria no necesita ser manchada con desnudos gratuitos, ni siquiera con desnudos en lo más mínimo. Las creaciones de Tolkien siempre han sido, en su mayoría, aptas para toda la familia… MANTENGANLAS ASÍ.

Ciertos rumores suscitados en octubre indicaban que la serie contaría con escenas de desnudos y que la producción había contratado a un “coordinador de intimidad”. Esos rumores provenían de The One Ring y Knight Edge Media.

The One Ring descubrió una convocatoria de casting para una producción televisiva en Auckland que preguntaba si los actores se sentían cómodos con desnudos. La convocatoria de casting era de BGT y se titulaba “¡¿Se sienten cómodos con la desnudez?!”. Puedes verla a continuación.

Aunque la convocatoria de casting no indica explícitamente que es para la serie de ‘El Señor de los Anillos’, Cliff Broadway, de The One Ring, afirmó que “han visto otros avisos que pueden aplicarse a ‘El Señor de los Anillos’ utilizando la palabra clave “JAZZ” para actores de aspecto interesante y jinetes”.

Sin embargo, en otra convocatoria de casting que sí se indica que es para ‘El Señor de los Anillos’, se pide a los aspirantes que utilicen la palabra “ACTION”.

via GIPHY

Aparte de estas convocatorias de casting, Caleb Williams, de Knight Edge Media, descubrió que la ‘coordinadora de intimidad’, Jennifer Ward-Lealand, ha sido contratada para trabajar en un proyecto llamado UAP de Amazon. No está claro qué significa UAP, pero podría ser un acrónimo de Untitled Amazon Project.

The One Ring’s Broadway afirma que UAP de Amazon “es el título de trabajo para LOTR”. Empero, Amazon Studios no ha abordado oficialmente los rumores.

En cuanto a la petición, ha sido firmada por más de 32.000 personas hasta ahora. ¿Qué opinas de la petición? ¿Piensas firmarla?