Aunque los diálogos pronunciados por Boba Fett en la trilogía original de ‘Star Wars’ pueden contarse con los dedos de las manos, el cazarrecompensas es uno de los personajes más icónicos de la galaxia muy, muy lejana, desde que fue tras “Han Solo” en ‘El Imperio Contraataca’. Y sin duda, está entre los mejor vestidos, gracias a esa armadura mandaloriana repleta de útiles herramientas.

Con su innegable talento para el combate y supervivencia, nadie creyó realmente que haber caído en las fauces del “Sarlacc” (en ‘El retorno del Jedi’), acabaría con “Fett”. Así que no fue una sorpresa cuando la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ confirmó que el hijo de “Jango” había escapado de alguna manera de mil años de dolor y sufrimiento en el desierto del Mar de las Dunas de Tatooine.

Ahora que “Fett” se reunió con su armadura y su famosa nave, el “Slave I”, durante el final de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’; se reveló que el personaje tendría su propia serie derivada llamada ‘The Book of Boba Fett’, a través del catálogo de Disney+. Esto es lo que sabemos.

¿Cuándo y dónde se estrena The Book of Boba Fett?

‘The Book of Boba Fett’ aún no tiene una fecha específica de estreno, sin embargo; se sabe que debutará durante diciembre del 2021. Como el resto de los contenidos originales del estudio, estará disponible exclusivamente a través de Disney+.

John Favreau, productor ejecutivo, dijo a Good Morning America que el spin-off de “Fett” será el próximo show que veamos de la franquicia, aterrizando antes de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’.

¿Hay trailer o avances de The Book of Boba Fett?

El emotivo final de temporada de ‘The Mandalorian’ 2, “El rescate”, funciona como un cuasi-teaser, estableciendo el mundo en el que se desenvolverán “Boba Fett” y “Fennec Shand”.

Si Lucasfilm y Disney siguen un plan de promoción similar al de ‘The Mandalorian’, podemos esperar ver el primer tráiler oficial de ‘The Book of Boba Fett’ dos o tres meses antes del lanzamiento, lo que hace que septiembre u octubre de 2021 parezca una predicción razonable.

¿Cuál es la historia o sinopsis de The Book of Boba Fett?

‘The Book of Boba Fett’ es una serie independiente a ‘The Mandalorian’, con nuevas aventuras centradas en “Boba Fett”y su compañera “Fennec Shand”. En la escena post-créditos de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ se ve a la pareja tomando el antiguo palacio de “Jabba” en Tatooine, lo que sugiere que “Boba” planea convertirse en un señor del crimen en el Borde Exterior de la galaxia.

No está claro si la toma del poder en Tatooine es el objetivo final de “Boba” o el eslabón de un plan mayor. Aunque es un clon del fundador mandaloriano “Jango Fett”, no reclama esa herencia y es probable que no le preocupe demasiado el esfuerzo de “Bo-Katan Kryze” por recuperar Mandalore de manos del Remanente Imperial.

via GIPHY

¿Qué actores y actrices saldrán en The Book of Boba Fett?

El actor neozelandés Temuera Morrison regresará en el papel de “Boba Fett”, tal y como lo vimos en ‘The Mandalorian’ 2. La primera vez que Morrison apareció en la franquicia de Star Wars fue en ‘El Ataque de los Clones’ de 2002, pero como “Jango Fett”, el padre de “Boba”.

La co-protagonista de Morrison en ‘The Book of Boba Fett’ será la estrella de ‘Agents of Shield’/‘Mulan’, Ming-Na Wen, quien retomará su papel de la cazarrecompensas “Fennec Shand”.

De momento, ningún otro talento se ha anunciado oficialmente como parte del reparto.