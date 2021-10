La segunda temporada de ‘Sweet Tooth’ ha sido confirmada oficialmente. Al igual que ‘Stranger Things’ hace cinco años, la adaptación de Netflix del cómic post apocalíptico ‘Vertigo’ de Jeff Lemire explotó de la nada para convertirse en un éxito masivo para la plataforma de streaming – y ahora la temporada 2 de ‘Sweet Tooth’ es una de las series de televisión más esperadas del momento.

Ahora que sabemos que volvemos a un mundo que todavía se tambalea por el “Gran Desmoronamiento” -la caída de la civilización, causada por una pandemia global conocida simplemente como “la Enfermedad”-, la segunda temporada de ‘Sweet Tooth’ promete continuar la historia de “Gus” (Christian Convery), un joven con los cuernos y orejas de un ciervo. Forma parte de una nueva raza de híbridos humano-animales que pueden (o no) estar relacionados con el virus mortal.

¿Habrá temporada 2 de Sweet Tooth?

¡Así es! El pasado 29 de julio, Netflix confirmó a través de redes sociales que se aproxima una segunda temporada de ‘Sweet Tooth’.

Esta renovación no es una gran sorpresa. No sólo ‘Sweet Tooth’ se disparó directamente a la cima de las listas de Netflix, sino que el streamer también confirmó (a través de Deadline) que la serie ha sido vista por 60 millones de hogares desde su lanzamiento, lo que la convierte en la sexta serie original en inglés más vista de Netflix. (Está por delante de ‘Emily in Paris’ y justo detrás de ‘The Queen’s Gambit’. El número uno de la clasificación es ‘Bridgerton’, con 82 millones de visionados).

Sweet Tooth is officially coming back for Season 2!! pic.twitter.com/iVQ7QenxoF — Netflix (@netflix) July 29, 2021

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Sweet Tooth?

Netflix ha confirmado que la segunda temporada de ‘Sweet Tooth’ está en marcha, pero aún no sabemos la fecha exacta de estreno. Se espera que la próxima entrega del show se estrene a finales de 2022 o principios de 2023. La plataforma de streaming suele dejar unos 18 meses entre las temporadas de sus series, por lo que parece una predicción razonable.

No se vislumbra que el Covid-19 añada retrasos adicionales, ya que toda la temporada 1 -salvo el episodio piloto rodado en 2019- se filmó durante la pandemia.

¿Hay trailer o avances de la temporada 2 de Sweet Tooth?

Dado que fue renovada recientemente, es un poco prematuro hablar de un tráiler de la segunda temporada de ‘Sweet Tooth’. Pero sasumiendo que las aventuras de “Gus” y “Big Man” a través del Gran Desmoronamiento continuarán, esperaríamos ver algún avance o teaser alrededor de un mes antes del estreno de la segunda temporada.

Mientras eso sucede, te compartimos el trailer de la primera temporada a continuación.

¿Cuál será la historia de la temporada 2 de Sweet Tooth?

Aunque el programa está basado en la serie de cómics de Jeff Lemire, el material de origen podría no ofrecer muchas pistas sobre lo que se puede esperar de la trama de la segunda temporada de ‘Sweet Tooth’. La historia de Lemire es mucho más oscura y violenta que la serie de televisión, más orientada a la familia, lo que supone grandes cambios respecto a la página.

“La ambición era crearla para un público familiar”, dijo la productora Susan Downey a Variety.

Queremos que toda la familia pueda verla junta. Hablamos con Jeff Lemire sobre cómo ‘Gus’ es nuestro verdadero norte y cómo su viaje y su relación con ‘Jep’ y este interesante elenco de personajes y los desafíos que encuentran en el camino son lo importante. Fue entonces cuando trajimos a Jim Mickle [codirector y director] y hablamos de crear esta distopía de cuento de hadas, esta idea de que si hubiera una reducción drástica de la población, la naturaleza volvería a tomar el control y sería verde y exuberante. Todos nos sentimos seguros, y Jeff nos dio la bendición de que estábamos manteniendo lo que era importante para la narración y poniéndolo en un entorno más aceptable. Vía Variety.

Esperamos que la trama de la segunda temporada de ‘Sweet Tooth’ continúe exactamente donde la dejó su predecesora, sobre todo porque la historia está empezando a reunir a sus actores clave; con “Gus” conociendo a los otros niños híbridos, “Tommy Jepperd” siendo atendido por “Aimee Eden”; el “Dr. Aditya Singh” siendo obligado a trabajar para “el General”, y “Bear” haciendo contacto con el creador de Gus, “Birdie”, en una estación de investigación de la Antártida.

¿Qué actores y actrices saldrán en la temporada 2 de Sweet Tooth?

Al no haber grandes despedidas ni muertes al final de la primera temporada, esperamos que el reparto siga siendo el mismo: Christian Convery y Nonso Anozie como “Gus” y “Jepperd”, respectivamente.

Esperamos que el reparto de la segunda temporada de ‘Sweet Tooth’ tenga este aspecto, pero aún no se ha confirmado nada oficialmente: