‘Succession’ es una serie que podría -probablemente- durar eternamente. Trata sobre la gente poderosa, en particular la familia “Roy”, moralmente arruinada, que dirige los medios de comunicación que consumimos cada día desde sus torres de marfil.

La brillantez de ‘Succession’ radica en sus propias raíces; bromea sobre cosas que todos entendemos y con las que nos identificamos, y sus personajes, al igual que su predecesor espiritual ‘Arrested Development’, son divertidísimos, a menudo por lo completamente fuera de onda que pueden estar. Pero también tiene una línea dramática, con sucesos y ganchos que no podemos ignorar. Es una buena receta. Funciona.

Pero nada dura para siempre, y algo bueno definitivamente menos. Brian Cox, quien interpreta al malvado magnate de los medios de comunicación “Logan Roy”, dijo a principios de este año que sólo se imaginaba que ‘Succession’ continuaría durante una o dos temporadas más después de la tercera , ya en curso.

Sin embargo, hasta el momento todo se trata de meras especulaciones, y ya veremos que es lo que pasa rumbo al desenlace de la tercera temporada de ‘Succession’, y lo que podemos vislumbrar hacia el futuro.

¿Habrá temporada 4 de Succession?

¡Sí que la habrá! HBO confirmó oficialmente el regreso de la serie el 26 de octubre del 2021, a pocas semanas de la emisión de la tercera temporada.

“Con cada temporada de ‘Succession’, Jesse Armstrong [productor del show] ha seguido superando nuestras expectativas más salvajes, llevándonos a lo más profundo del santuario de la familia Roy con un ingenio indeleble, humanidad y precisión”– dijo Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO en un comunicado de prensa. “Esta entrega no es, sin duda, la excepción, y no podríamos estar más emocionados por todo lo que nos espera en la próxima temporada”.

Así que no hay que preocuparse: la serie, efectivamente, continuará.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Succession?

De momento aún no hay una fija fecha de estreno para ‘Succession’ Temporada 4. Sin embargo, tomando en cuenta el calendario anterior de estrenos, podríamos esperar un debut hacia finales del 2022 o principios del 2023.

¿Hay trailer o avances de la temporada 4 de Succession?

Naturalmente, como aún estamos en la recta final de la temporada 3 del programa, aún no hay ningún avance y/o trailer de ‘Succession’ 4. Esos suelen llegar con un par de meses de anticipación al estreno, así que deberemos de esperar un poco más para ello.

¿Cuál será la historia de la temporada 4 de Succession?

De nuevo, es difícil decirlo sin ver cómo se desarrolla la tercera temporada. Pero podemos estar seguros de una cosa: habrá mucha gente rica, mezquina y poderosa. Y serán malos entre ellos. Y se aferrarán a todo el poder del conglomerado mediático que puedan conseguir.

¿Qué actores y actrices saldrán en la temporada 4 de Succession?

Veremos qué pasa al final de la tercera temporada. Pero a partir de ahora, es razonable esperar que todos los actores principales regresen. Eso incluye a Brian Cox, Jeremy Strong, Matthew McFadyen, Sarah Snook, Nicholaus Braun, Alan Ruck, J. Smith Cameron, Peter Friedman, David Rasche y Justine Lupe.

Esto claro, asumiendo, que alguien como “Tom” (Macfadyen) o “Greg” (Braun) no terminen yendo a la cárcel. Lo cual ha estado sólidamente sobre la mesa durante toda la temporada. Pero, de nuevo, ¿quién puede decir que eso significaría el final de su tiempo en la serie? Estamos listos para ‘Orange Is The New Black: Edición Primo Greg’, ¿verdad?

También existe la posibilidad de que un personaje clave muera. No es realmente el tipo de serie que es ‘Succession’, pero la segunda temporada tuvo un gran giro y esta puede tener la necesidad de intentar superarlo. Ya hemos visto que “Logan” tiene algunos problemas de salud, ¿podría estar en problemas? ¿O podría ser una pista falsa para la muerte prematura de otra persona?