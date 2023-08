Después de muchos rumores y expectativa, es probable que una pieza de merch relacionada a la nueva serie de Ahsoka, haya revelado el regreso de Anakin Skywalker al universo de Star Wars.

Luego de haber hecho un imponente retorno al papel de Darth Vader, el actor Hayden Christensen dijo sentirse muy honrado del recibimiento que tuvo en la serie de Kenobi, y confirmó su interés por regresar al universo Star Wars lo antes posible.

Ahora, una playera en Amazon podría revelar que en efecto, varios elementos del pasado se incluirán en esta nueva narrativa para concretar las bases de la narrativa de Ahsoka, reporta screenrant.

Pues bueno, todo parece indicar que la historia oculta de su abandonada aprendiz quien se convirtiera en una jedi gris, ahora revelará algunas escenas que nos llevarán por el origen de esa ruptura entre ambos cuando Anakin cayó al lado oscuro de la fuerza, así como de nuevas interacciones que posiblemente nos revelen más acerca de cómo afectó todo esto a Ahsoka.

Además, es un hecho que el Grand Admiral Thrawn regresará como el enemigo principal de la jedi, que en medio de un desbalance rotundo en la fuerza tras los hechos de Return of the Jedi y todo lo que ha ocurrido con The Mandalorian y Book of Boba Fett, posiblemente requiera de todo el apoyo de los nuevos aliados que ha hecho desde que regresó a la pantalla luego de la segunda temporada de Mando.

Si bien, la participación de Hayden como Anakin será breve, ya que muy probablemente se presente en flashbacks y algunas escenas que ofrezcan contexto a lo que viene en las siguientes historias.

Este próximo 23 de agosto se estrena la serie. Checa por acá el trailer: