El pasado 23 de diciembre, Lucasfilm compartió el primer teaser de ‘Obi-Wan Kenobi’, una de las series más esperadas en Disney+ y todo el universo de Star Wars.

Mientras que para los fans el poder acercarse más a los sucesos que atravesaron el intervalo entre ‘Revenge Of The Sith‘ y ‘A New Hope‘ ya es un regalo que jamás pensaron tener, la realidad es que los más clavados comienzan a cuestionarse qué sigue con todo este proyecto.

¿La respuesta? Un trailer oficial que nos diga qué realmente podemos esperar de la serie, mismo que según Rory Ross, actor que forma parte de la serie, nos volará la cabeza.

“Sí, sí, está tardando mucho y todo mundo nos pregunta qué sigue con esto. ¿Pero quieren saber la verdad? Yo creo que George sólo está encargándose que todo sea perfecto y evitarse un momento tipo ‘Game Of Thrones‘ donde hay una taza de café ahí olvidada o una mala edición como los fans estaban acostumbrados”. Rory Ross para Slashfilm

Si bien la pedrada a GOT fue algo innecesaria, se sabe que Lucas es muy clavado de todo lo que hace y que ni de broma se apresuraría por presión de los fans a hacer algo. Así que sólo nos queda esperar y disfrutar de todo lo que Obi-Wan tendrá para nosotros.