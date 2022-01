El quinto episodio de ‘The Book of Boba Fett‘ ya está disponible a través de Disney Plus, y definitivamente tocó fibras sensibles de nostalgia. Sin desvelar demasiado, este último capítulo de la serie supuso el regreso de “Mando”, el protagonista de la serie ‘The Mandalorian’, en su vuelta a Tatooine. En el capítulo anterior se aludía a la necesidad de “Boba Fett” de contratar algún músculo extra para defender su operación, siendo “Mando” un candidato excepcional.

Al regresar a Tatooine, “Mando” recibe una nueva nave, ya que la anterior fue destruida. Los fans de la trilogía de precuelas se llevaron una gran sorpresa cuando la lona se desprendió de su nueva nave, revelando que se trataba nada menos que de un caza estelar N-1 retirado del servicio, el icónico caza estelar amarillo y plateado de un solo ocupante que se fabricaba a mano para la Reina de Naboo y su flota.

Recordemos que a esta nave la conocimos de primerísima mano en el Episodio I gracias al pequeño Anakin Skywalker, quien años después se convertiría en Lord Sith. Con una de ellas que destruyó una estación galáctica al final de ‘La Amenaza Fantasma’.

En términos de canon de acción real, los cazas N-1 sólo volaron en las precuelas, y sobre todo en ‘La amenaza fantasma’. Pero para los fans de Star Wars que alcanzaron la mayoría de edad a finales de los 90 y principios de los 80, el legado de esta nave específica es mucho más grande que una sola película. La N-1 fue uno de los principales protagonistas del juego para PlayStation 2 y Xbox de 2001 ‘Star Wars: Starfighter’, así como del juego para N64 de 2000 ‘Battle For Naboo’.

Aunque el quinto episodio de ‘The Book of Boba Fett’ no tuvo ningún momento de protagonismo de “Boba Fett”, lo compensó con creces con la cantidad de referencias y guiños a la trilogía de precuelas. El nuevo aspecto de la nave de Mando también es un aspecto bienvenido y no podemos esperar a ver qué hace con ella.

El sexto episodio de ‘The Book of Boba Fett’ llega a Disney Plus el próximo miércoles.