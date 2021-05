Desde mucho antes de siquiera haber lanzado la primera temporada, los ejecutivos de Netflix parecían estar ya convencidos de que la adaptación de Eric Heisserer para ‘Shadow & Bone‘ en la pantalla chica, tenía que tener una continuidad.

Y es por eso que hoy te traemos todos los detalles de cómo va el proceso para la segunda temporada de esta gran serie en Netflix.

¿Shadow and Bone ha sido renovada para una segunda temporada?

¿Oficialmente? No. Pero es un hecho que la manera en la que han desarrollado la narrativa ha sido tan buena, que incluso han logrado recuperar a los personajes de ‘Seis de cuervos‘ para la trama principal sin quemar ó abusar del recurso de las aventuras de Brekker, Jesper, Inej y Nina.

Esto significa que la segunda temporada no sólo tendría muchísimo más contenido para explotar de la novela original de Leigh Bardugo, sino también de los posibles spin-offs que podrían desarrollar.

¿Cuándo podría salir la temporada 2 de Shadow and Bone?

Dado a que no hay nada oficial, es imposible saberlo. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, es un hecho que Netflix está interesado en darle continuidad a la adaptación de Heisserer y de hacerse realidad, esta segunda temporada podría llegar a finales del siguiente trimestre tal y como reporta Esquire.

¿Cuál podría ser la historia o sinopsis de la temporada 2 de Shadow and Bone?

Dado a que ya por fin lograron mezclar ambas tramas principales sin verdaderamente quemar cartuchos innecesarios, es posible que la segunda temporada venga cargada del segundo libro, ‘Asedio y Tormenta’ y trate de la huída y búsqueda de Alina y Mal por potencializadores para sus poderes.

¿Será?

¿Qué se sabe de un posible spinoff de Six of Crows?

Por el momento, no hay más que teorías respecto a una producción formal de este spin-off, pero la realidad es que no sería “tan necesario” considerando que al final de la primera temporada de ‘Shadow and Bone‘, vimos a nuestros héroes escapar en barco a Ketterdam, la capital de Kerch, donde se sitúa toda la historia de ‘Seis Cuervos‘ y de quienes ya nos presentaron a los personajes en episodios pasados.

Así que en vez de spin-off, puede que haya un desarrollo más complejo de este libro en la segunda temporada.