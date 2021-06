Cuando el marido descubre las anotaciones del diario de su esposa, en el que recuerda a viejos amantes, se podría esperar que fuera el comienzo de una conversación abrumadora. Sin embargo, para una pareja flexible; abre la puerta la puerta a nuevas y excitantes posibilidades en la más íntima de las formas.

Inspirándose en las sagaces memorias de BB Easton, ’44 Chapters About 4 Men’, Sex/Life es una serie de ocho partes que muestra lo que ocurre cuando las hazañas del pasado irrumpen en el presente. Abundan las escenas subidas de tono.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre esta nueva y emocionante serie.

¿Cuándo se estrena la primera temporada de Sex/Life en Netflix?

La espera es relativamente corta, ya que los espectadores podrán ver Sex/Life en Netflix a partir del próximo viernes 25 de junio.

¿Hay trailer de la temporada 1 de Sex/Life?

De momento todavía no hay ningún avance o teaser oficial de ‘Sex/Life, sin embargo, considerando la proximidad del estreno, deberíamos de tener algún trailer en las próximas semanas.

El primer y único vistazo oficial a la serie son las imágenes exclusivas que se compartieron en Entertainment Weekly a principios de mayo.

¿Cuál es la historia o sinopsis de la temporada 1 de Sex/Life?

“Billie” es una esposa y madre de los suburbios, cuya vida consiste principalmente en cuidar de su familia, de su marido y mantener su hogar unido. Pero su vida no siempre fue tan tradicionalmente convencional; antes de mudarse a Connecticut con su amable y fiable marido “Cooper”, “Billie” radicaba en Nueva York.

Vivía junto con su mejor amiga “Sasha”, trabajaba mucho y exploraba al máximo su libertad sexual.

En un momento de agotamiento de su vida cotidiana, “Billie” empieza a recordar sus momentos más sexuales, en particular los que involucran a su ex, “Brad”, quien le rompió el corazón. Se siente lo suficientemente conmovida como para empezar a escribir las historias en un diario. Sin embargo, no contaba con que “Cooper” encontraría el diario y descubriría la verdad sobre sus deseos y su pasado.

¿Las revelaciones iniciarán una revolución sexual en su matrimonio? ¿O la llevarán de vuelta a la vida que creía haber dejado atrás, con el hombre que le rompió el corazón?

Con directoras y guionistas y jefas de departamento mayoritariamente femeninas, Sex/Life explora el deseo desde la perspectiva de la mujer.

¿Qué actores y actrices saldrán en la temporada 1 de Sex/Life?

Encabezando el reparto está Sarah Shahi como “Billie”, a quien quizás reconozcas de series como ‘Person of Interest’, ‘Chicago Fire’ y ‘The L Word’.

El encargado de interpretar a “Cooper”, el marido de “Billie”, es Mike Vogel, que ya ha participado en series como ‘Bates Motel’, ‘Under The Dome’ y ‘The Brave’, así como en la película de suspense de acosadores ‘Secret Obsession’ en 2019.

Adam Demos interpreta a “Brad”, el antiguo novio de “Billie”. El último crédito del actor australiano en Netflix fue como protagonista romántico en ‘Falling Inn Love’, junto a Christina Milian – pero antes de esto, es posible que lo hayas visto en ‘UnREAL’, donde interpretó a “August Walker”.

Completa el reparto principal Margaret Odette, que interpreta a “Sasha”, la audaz mejor amiga de “Billie”.