Para Mike Judge, creador de ‘Beavis & Butt-Head’, lo prometido es deuda, y es que después de que en 2020 hiciera pública su intención de retomar a sus personajes consentidos y comenzar una nueva película de ellos, hoy en pleno 2022 el escritor y caricaturista se encuentra listo para presentarnos el primer trailer de la misma, reporta pitchfork.

Bajo el título de ‘Beavis And Butt-Head Do The Universe‘, la película llevará a nuestro par favorito por un formato de parodia hacia las películas contemporáneas que tanta alusión al multiverso y los viajes en el tiempo hacen.

Llegando por primera vez al espacio, el dúo animado que naciera en 1992 gracias al cortometraje “Frog Baseball” que Mike Judge hizo para el segmento Liquid Television en MTV, ahora atravesará su propio “Multiverse of Madness” al estilo de Dr. Strange para llevarnos por un irreverente, inmaduro, estúpido pero muy divertido viaje al más puro estilo de Beavis & Butt-Head.

¿Listos? Chequen por acá el trailer. La película se estrenará el próximo 23 de junio exclusivamente por Paramount+, plataforma de streaming a la que también pueden accesar a través de su cuenta con Amazon Prime.

