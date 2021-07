Quizás muchos no lo sepan, pero ‘Orange Is The New Black’ es la serie original más longeva de Netflix y también la más vista, sobreponiéndose a otros titanes de la compañía. Gracias a sus entrañables personajes, situaciones y hasta soundtrack, las reclusas de “Litchfield” conquistaron los corazones del mundo, dejando a su auditorio expectantes por una octava temporada tras su final oficial del 2019.

¿Habrá o no una octava temporada de Orange Is the New Black?

La -hasta ahora- séptima y última temporada de ‘Orange is The New Black’ se emitió en julio del 2019 a través de Netflix. Luego de que la mayor parte de la serie transcurriera dentro de las paredes de la prisión ficticia de “Litchfield” en Nueva York; la séptima temporada narró la experiencia de la protagonista “Piper Chapman” tras recuperar su libertad, contrastada con todas las historias de sus compañeras reclusas, piezas fundamentales para el desarrollo del programa.

Así que, tomando en cuenta lo anterior, parece improbable que OITN tenga algo más que contar para el espectador promedio; sin embargo, los fanáticos de la serie coincidirán en querer saber qué fue de sus personajes favoritos pasado el tiempo de su liberación.

Además, nunca está de más considerar que ‘Orange Is the New Black’ es la serie original de Netflix más vista y de mayor duración. Ha sido ampliamente aclamada a lo largo de su trayectoria y recibido muchos elogios, razón suficiente para no darse por vencido con ella.

¿De qué podría tratar una octava temporada de Orange Is The New Black?

Ciertamente, el final de ‘OITNB’ dejó algunos escenarios a la imaginación del televidente, lo que podría abrir nuevas posibilidades para la serie (y los fans).

🚨 SPOILERS🚨

“Piper Chapman” obtiene su libertad tras permanecer más de un año en la penitenciaría de Litchfield y se topa con que el mundo es bastante hostil con los ex-reclusos, especialmente con los inmigrantes. Una octava temporada podría explorar estos territorios, con la protagonista luchando por condiciones justas para los liberados y vulnerables.

Por otra parte, en los últimos momentos de la serie, “Piper” renuncia a todo lo que conocía -dentro y fuera de la cárcel- y se muda a Ohio para estar cerca de “Alex”, quien pronto saldrá de prisión. ¿Nos gustaría saber que pasa entre “Piper” y “Alex” siendo las dos mujeres libres ? ¡Claro que sí!

¿Qué actores deberían de salir en una octava temporada de Orange Is The New Black?

Las audiencias amarían ver de regreso a los personajes principales de OITNB, incluyendo a Taylor Schilling como “Piper Chapman”; Laura Prepon como “Alex Vause”; Yael Stone como “Lorna Morello”; Danielle Brooks como “Taystee Jefferson” (a quien realmente nos gustaría ver fuera de prisión); Dasha Polanco como “Daya Díaz”, a.k.a la nueva reina de la droga tras las rejas; Kate Mulgrew como “Red”, ahora reclusa en Florida; y un gran etcétera de personajes cuyo destino inquieta a los fanáticos.

¿Qué es lo que sí sabemos de Orange is The New Black?

Lo que sí sabemos es que, pese a que la producción no ha dado señales de querer renovar la serie por una octava temporada, OITNB posee una sólida base de fanáticos que podrían hacerlo realidad (ya ha pasado antes, como con ‘Lucifer’, por ejemplo). La serie tuvo un final bastante libre a la interpretación, que bien podría ser aprovechado por Netflix en beneficio de la propia compañía 🤑 y de las audiencias .

¿En dónde puedo ver Orange Is the New Black?

Y mientras que OITNB 8 se hace una realidad -o no-, puedes disfrutar de sus 91 episodios, divididos a lo largo de 7 temporadas, ahora mismo a través del catálogo de Netflix.