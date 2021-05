La representación de identidades diversas continua ganando terreno en la pantalla chica y ahora alcanza a uno de los títulos animados más atesorados (sobre todo por los millennials). Se trata de ‘Rugrats’, la caricatura noventera de Nickelodeon, y que recientemente anunció un reboot en 3D para Paramount+.

Como informa The Independent, se ha confirmado que “Betty DeVille“, la madre de los gemelos “Phil” y “Lil DeVille”, es abiertamente gay en la nueva serie animada del streamer.

Como algunos recordarán, en el programa original -que se emitió de 1991 al 2004-, “Betty DeVille” estaba casada con “Howard DeVille”; sin embargo, a lo largo de los años, el personaje fue ganando adeptos y seguidores en la comunidad LGBTIQA+. Al perecer, el estudio no hizo oídos sordos a las preferencias del público, y decidió que “Betty” será ahora abiertamente gay.

La actriz abiertamente homosexual Natalie Morales, conocida por sus papeles en ‘The Middleman’ y ‘White Collar’, dará voz a “Betty”. “Cualquiera que haya visto la serie original puede haber intuido que Betty era un miembro de la mafia del alfabeto”, dijo Morales en un comunicado.

Morales también explicó lo que significa para ella poder interpretar al personaje, y aportar una representación queer a la nostálgica serie:

Sí, “Betty” es un dibujo animado de ficción, pero incluso los dibujos animados fueron enormemente influyentes para mí cuando era niña, y si hubiera visto ‘Rugrats’ y a “Betty” hablando casualmente sobre su ex novia, creo que al menos una parte de mí habría sentido que las cosas estarían bien en el futuro.

El personaje actualizado es latino y ha cambiado su tradicional jersey con el símbolo femenino por uno con el símbolo de Géminis, junto con algunos otros cambios menores en apariencia.

En la serie renovada, a “Betty” le gusta el fútbol; hace bromas sobre sus ex novias; y es propietaria de una cafetería llamada Betty’s Beans (lo que coincide con su trabajo en la cafetería Java Lava en la serie secuela de Rugrats, ‘All Grown Up!’). Por el momento no se sabe si “Howard” participará o no en el reinicio de Rugrats vía Paramount+.

