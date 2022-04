Ha pasado una eternidad desde la última vez que vimos a los niños de ‘Stranger Things’ en la pantalla chica, pero “Eleven”, “Mike” y el resto de la pandilla por fin están de vuelta en un nuevo tráiler de la cuarta temporada del éxito de Netflix.

La tercera temporada de ‘Stranger Things’ se estrenó por allá del 2019, y el arco argumental terminó con “Joyce Byers” (Winona Ryder) llevándose a “Eleven” (Millie Bobby Brown) y a sus hijos, “Jonathan” (Charlie Heaton) y “Will” (Noah Schnapp), fuera de Hawkins, Indiana, para empezar una nueva vida en California. El tráiler de la cuarta temporada asegura que, a pesar de esta distancia, los niños aún no han escapado del Upside Down, ni de ellos mismos.

El “Dr. Owens” (Paul Reiser) regresa para alistar al grupo en una guerra que se avecina y que teme que pierdan aún con “Eleven”. Pero con sus poderes perdidos y “Hopper” (David Harbour) atrapado en una prisión rusa (¿donde aparentemente está luchando contra los Demogorgons?), no parece haber mucha esperanza. Eso es especialmente cierto cuando el resto de la tripulación de Hawkins quiere entrar en el Upside Down y aparentemente descubre que su nuevo asesor no sólo tiene un ejército de murciélagos infernales, sino que es… humanoide.

También podemos ver por primera vez al (previsiblemente espeluznante) Robert Englund, el icónico actor de ‘Pesadilla en la Calle Elm‘, quien se unió al reparto de la cuarta temporada. Englund interpreta a “Victor Creel”, descrito como “un hombre perturbado e intimidante que está encarcelado en un hospital psiquiátrico por un espantoso asesinato en la década de 1950.”

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ se dividirá en dos partes: La primera mitad se estrena el 27 de mayo y la segunda el 1 de julio. Los habituales de la serie Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Cara Buono, Sadie Sink y Matthew Modine regresarán en la nueva entrega.

En noviembre, Netflix compartió los títulos de los nueve episodios de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’. En febrero, el servicio de streaming confirmó que el éxito sobrenatural terminaría después de la quinta temporada, algo que adelantó en el nuevo tráiler con la frase: “Todo final tiene un principio.”