A principios de enero, Netflix confirmó al 2021 como el año en que más invertirían en producciones de anime in-house. Eso se refiere a que en los siguientes 12 meses, la plataforma produciría más de 200 títulos propios con creadores de todo el mundo para poder ofrecer una competencia a todos los otros servicios enfocados únicamente en anime.

¿El resultado? Varios meses de silencio y de más proyectos live-action que otra cosa, y es por eso que ahora a tan cerca del fin de año, Netflix decidió crear un evento titulado “Festival Japan 2021”, donde no sólo reunirá a los creadores más importantes de Japón, sino de distintas partes del mundo en pro de juntar a todos en un sólo lugar para estrenar el trabajo realizado en la parte de anime en 2021.

日本と世界中の実写・アニメ作品の新作情報を一挙に大公開!

<Netflix Festival Japan 2021>開催決定🎉



注目作品と豪華ゲストが集結して

11/9(火)〜11/10(水)の2日間に渡って開催。



初日の11/9(火)は【アニメDay】

イベントはNetflix Anime 公式YouTubeチャンネルで配信🎥#ネトフリアニメ

(続)☟ pic.twitter.com/gBeKXkVWaj — Netflix Japan Anime (@NetflixJP_Anime) October 2, 2021

Al 09 de noviembre se le conoce como el “Día del anime“, y es precisamente ahí cuando Netflix aprovechará para hablar de todos los animes que ya tiene, así como los reboots de otros proyectos como Ultraman, Ghost in the Shell: SAC_2045 y Record of Ragnarok.

A su vez, títulos que próximamente llegarán hasta 2022, serán anunciados y detallados en el festival. ¿Cuáles son esos? Por ahora tenemos información únicamente de Spirggan, Thermae Romae Novae y Drifting Home, pero probablemente se sumen muchos más al evento.

¿Se lo imaginan? ¡Estén muy pendientes que junto a esto también se viene el “Live-Action Day” y Netflix anunciara más proyectos del tipo!

¿No Crunchy Roll? ¡No problema! Netflix está rompiéndola duro y en el Festival Japan 2021 nos lo va a demostrar.