El aclamado drama postapocalíptico The Last of Us ha vuelto a captar la atención de los fans con un nuevo tráiler para su segunda temporada, el cual incluye una canción legendaria de Nirvana.

En el avance, su tema de 2002, “You Know You’re Right”, se escucha de fondo, marcando el tono para lo que promete ser una entrega llena de emociones intensas.

La serie, que sigue las peripecias de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en un mundo devastado por pandemias, se ha ganado el reconocimiento mundial.

La primera temporada, que se emitió en 2023, alcanzó cifras récord en audiencia, con un promedio de 32 millones de espectadores por episodio, y fue aclamada tanto por críticos como por la audiencia, obteniendo múltiples nominaciones a premios Emmy y Globos de Oro.

Lo que nos espera en la nueva temporada: más peligro y dilemas personales

Este nuevo tráiler es el segundo vistazo a la esperada continuación de la historia, que promete profundizar en los conflictos emocionales y externos que enfrentan los protagonistas.

En la descripción del teaser, se menciona: “Cinco años de paz han pasado desde los eventos de la primera temporada, pero el pasado de Joel y Ellie los alcanza, llevándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más impredecible y peligroso que el que conocieron”.

A través de las imágenes, se anticipa que los personajes se enfrentarán a desafíos aún mayores, mientras luchan por encontrar su lugar en un entorno devastado.

El tráiler sigue la misma línea de la primera temporada en cuanto a la elección musical. En septiembre pasado, un avance ya había hecho uso de una canción emblemática de los años 90, “Future Days” de Pearl Jam, una de las melodías que juega un papel importante en la secuela del juego de 2020.

La canción de Nirvana ahora se convierte en un símbolo de la carga emocional y las tensiones crecientes de la trama, mientras los personajes se adentran en un conflicto más profundo.

La influencia de Nirvana en la cultura pop continúa

“You Know You’re Right” es una de las últimas canciones grabadas por Nirvana antes de la trágica muerte de Kurt Cobain en 1994.

Aunque no es la primera vez que la música de Nirvana aparece en cine y televisión, su inclusión en este tráiler de The Last of Us destaca su capacidad para seguir resonando con las nuevas generaciones.

Recientemente, la canción también fue utilizada en The Batman de Matt Reeves (2022), donde influyó en la caracterización del personaje de Bruce Wayne. Paul Dano, quien interpretó al Acertijo, mencionó en entrevistas que la pieza lo inspiró profundamente para su interpretación.

Con la música de Nirvana ahora sumando una capa adicional de profundidad emocional a la historia de The Last of Us, los seguidores de la serie y de la banda esperan con ansias la llegada de la segunda temporada.

The Last of Us Temporada 2 se estrenará el domingo 13 de abril en HBO Max.