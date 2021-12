Sin lugar a dudas, una de las series más atesoradas por el público es ‘Malcom El de En Medio’, la sitcom de Fox que durante 6 años consecutivos nos hizo amar a la familia disfuncional de “Malcolm” (Frankie Muniz).

‘Malcolm El de En Medio’ se estrenó el 9 de enero de 2000 y terminó el 14 de mayo de 2006, tras siete temporadas y 151 episodios. Recibió elogios generalizados por parte de la crítica y demostró ser una activo popular para la cadena. Ganó un premio Peabody, siete premios Emmy, un Grammy y siete nominaciones a los Globos de Oro.

Naturalmente, todo fanático de ‘Malcolm El de En Medio’ tiene a su personaje favorito. Ya sea la neurótica pero brutalmente honesta “Lois”; el tierno e inmaduro “Hal”; el rebelde y oveja negra de la familia “Francis”; el gran cocinero y matón “Reese”, o el inteligente y dulce “Dewey”; es inevitable no caer rendido por lo menos ante uno de los muchos perfiles que se presentan en la ficción.

Sin importar el paso de los años, ‘Malcolm el de En Medio’ se ha ganado un lugar perenne en el gusto de la audiencia y, a 15 años de la emisión de su último episodio, muchos se preguntarán que ha sido de sus protagonistas. En Lifeboxset nos dimos a la tarea de contestar dicha incógnita, y a continuación te presentamos cómo se ven “Malcolm” y el resto de su familia en la actualidad.

“Malcolm” (Frankie Muniz)

En la cúspide de su fama, fue considerado uno de los actores infantiles más populares y “uno de los adolescentes más financiables de Hollywood”. En 2008, puso en pausa su carrera de actor para dedicarse a las carreras de autos, y compitió en el Campeonato del Atlántico. De 2012 a 2014, fue el baterista de la banda de indie rock Kingsfoil.

También es conocido por sus papeles cinematográficos en otros proyectos, particularmente de la pantalla grande, incluyendo ‘Deuces Wild’ (2002), ‘Big Fat Liar’ (2002), ‘Agent Cody Banks’ (2003) y ‘Racing Stripes’ (2005).

“Lois” (Jane Kaczmarek)

TV Guide calificó su papel en la serie como una “verdadera revelación; una Homero Simpson femenina”, y los críticos la elogiaron por su talento cómico.

Desde que terminó ‘Malcolm el de En Medio’, Kaczmarek se ha desenvuelto en casi todos los roles de la actuación. Prestó su voz para la jueza más dura del universo Simpson: “Constance Harm”, y actuó en series como Ganando el juicio, La Ley y el Orden UVE; Big Bang y The Macarthys. En cine también ha tenido algunas participaciones, la última de ellas en ‘Killing Eleonor’, con uno de los roles principales.

“Hal” (Bryan Cranston)

Sobra decir que Bryan Cranston es el actor que más popularidad y fama cosechó tras su salida de ‘Malcom el de En Medio’. Tan sólo dos años después pasó a protagonizar ‘Breaking Bad’, por muchos considerada como una de las mejores series de toda la historia. Ello le valió múltiples reconocimientos, incluyendo cuatro premios Primetime Emmy al Mejor Actor Principal de una Serie Dramática.

De igual manera se ha desenvuelto con rotundo éxito en el teatro, interpretando al presidente “Lyndon B. Johnson” en la obra de Broadway ‘All the Way’; y a “Howard Beale” en la obra ‘Network’ en el Teatro Nacional de Londres.

Naturalmente también ha trabajado en la pantalla grande, apareciendo en películas como ‘Little Miss Sunshine’ (2006), ‘Drive’ (2011), ‘Argo’ (2012), ‘Godzilla’ (2014) y ‘The Upside’ (2017).

“Francis” (Christopher Kennedy Masterson)

Christopher Masterson, quien interpretó al insurrecto “Francis”, también continuó participando con pequeños roles tanto en la pantalla grande como en la chica.

Actuó como invitado en tres episodios de ‘That ’70s Show‘ junto a su hermano, Danny Masterson, además de otros actuaciones esporádicas en ‘White Collar’; ‘Men at Work’, ‘The Dead Zone’ y ‘The Wild Thornberrys’, por mencionar algunas. En cine logró papeles principales, incluyendo las películas ‘Scary Movie 2,’ ‘Waterborne’, ‘Made for Each Other’ e ‘Intellectual Property’.

“Reese” (Justin Tyler Berfield)

Después de que ‘Malcolm el de En Medio’ terminara en mayo de 2006, Berfield se concentró en trabajos de producción, aunque hizo una aparición puntual en la serie ‘Sons of Tucson’ en 2010.

Desde 2010, es director creativo de Virgin Produced, una empresa de desarrollo, empaquetado y producción de cine y televisión anunciada en 2010 por el Grupo Virgin.

“Dewey” (Erik Per Sullivan)

Quizás el misterio más grande tras la conclusión de ‘Malcolm el de En Medio’ es qué le pasó a Erik Per Sullivan, quien le dio vida al carismático “Dewey”.

En 2005, junto con la coprotagonista de Malcolm, Jane Kaczmarek, escribió el epílogo del libro infantil ‘Together’, que trata sobre la agricultura y está inspirado en la organización sin ánimo de lucro Heifer International.

Su último crédito conocido como actor fue una aparición en la película ‘Twelve’ de 2010. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo, estando notablemente ausente de varias reuniones del reparto de ‘Malcolm in the Middle’.